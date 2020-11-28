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На стройплощадке в Минске грунтом засыпало человека
Источник материала: Tut.by
На стройплощадке на месте бывшего Червенского рынка в Минске грунтом засыпало человека,
По сообщению очевидцев, при проведении земляных работ в районе бывшего Червенского рынка в Минске засыпало грунтом человека. Работают подразделения МЧС,
По информации очевидцев, на месте находится скорая помощь.
На месте бывшего Червенского рынка в Минске
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Спасатели работают на месте бывшего Червенского рынка
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