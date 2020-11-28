На стройплощадке в Минске грунтом засыпало человека

Источник материала: Tut.by

На стройплощадке на месте бывшего Червенского рынка в Минске грунтом засыпало человека, сообщил телеграм-канал @motolkohelp. Эту информацию подтвердили в МЧС.



Источник фото: motolkohelp

По сообщению очевидцев, при проведении земляных работ в районе бывшего Червенского рынка в Минске засыпало грунтом человека. Работают подразделения МЧС, сообщает пресс-служба МЧС.

По информации очевидцев, на месте находится скорая помощь.

На месте бывшего Червенского рынка в Минске идет строительство торгово-развлекательного центра с паркингом общей площадью около 60 тысяч квадратных метров. На аукционе в 2016 году право застроить эту землю выиграла компания «Сильвер Капитал». В 2019 году основным владельцем компании-застройщика территории бывшего Червенского — ООО «Сильвер Капитал» — стала структура группы компаний РАПА, которая управляет гипермаркетами Green.