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На стройплощадке в Минске грунтом засыпало человека

28.11.2020 16:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На стройплощадке на месте бывшего Червенского рынка в Минске грунтом засыпало человека, сообщил телеграм-канал @motolkohelp. Эту информацию подтвердили в МЧС.


Источник фото: motolkohelp

По сообщению очевидцев, при проведении земляных работ в районе бывшего Червенского рынка в Минске засыпало грунтом человека. Работают подразделения МЧС, сообщает пресс-служба МЧС.

По информации очевидцев, на месте находится скорая помощь.

На месте бывшего Червенского рынка в Минске идет строительство торгово-развлекательного центра с паркингом общей площадью около 60 тысяч квадратных метров. На аукционе в 2016 году право застроить эту землю выиграла компания «Сильвер Капитал». В 2019 году основным владельцем компании-застройщика территории бывшего Червенского — ООО «Сильвер Капитал» — стала структура группы компаний РАПА, которая управляет гипермаркетами Green.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели работают на месте бывшего Червенского рынка
 
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