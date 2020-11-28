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ЧП в Минске: человека засыпало грунтом на бывшем Червенском рынке
28.11.2020 17:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 ноя – Sputnik. В Минске в районе бывшего Червенского рынка человека засыпало грунтом, сообщил МЧС Беларуси в своем Twitter-аккаунте. Трагедия произошла днем 28 ноября.
"По сообщению очевидцев, при проведении земляных работ в районе бывшего Червенского рынка в Минске засыпало грунтом человека. Работают подразделения МЧС", – говорится в сообщении.
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Как уточнили в Минском городском управлении МЧС, прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на глубине около пяти метров в котловане под засыпанным песком находится один человек. Еще до прибытия МЧС строители сумели достать на поверхность мужчину 1978 г.р. Его госпитализировали с травмами живота и грудной клетки.
Второго мужчину извлекли из-под грунта сотрудники МЧС. Как сообщили Sputnik в Минском городском управлении МЧС, на момент осмотра медиками, он не подавал признаков жизни.
Червенский рынок существует в Минске с начала 20-го века. В 2013 году торговую площадку перенесли с улицы Маяковского, 4 на улицу Маяковского, 184. Беларусь подписала инвестиционный договор по реконструкции бывшего места рынка с иранской компанией. По проекту на старой площадке построят современный торговый центр с привлечением около 100 млн долларов иранских инвестиций. Строительство началось в июле 2020-го.
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На торговой площадке с июля 2020-го идет строительство современного торгового центра.
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