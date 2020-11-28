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В Молодечно четверо подростков залезли в «Табакерку» и похитили товар на 1400 рублей

28.11.2020 18:35 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Молодечно четверо подростков разбили стекло в «Табакерке», залезли внутрь и вынесли оттуда товар на более чем 1400 рублей, сообщает УВД Миноблисполкома.

Все произошло в ночь на понедельник. Милицию на место происшествия около 7 утра вызвала продавец киоска «Табакерка» на улице Мира. По словам женщины, в ларьке было разбито стекло и открыто кассовое окошко.

Милиция установила, что неизвестные разбили витрину и проникли в торговый киоск, откуда вынесли сигареты, зажигалки и пачки контрацептивов на общую сумму чуть более 1400 рублей.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, за ночь злоумышленники дважды залезли в торговое помещение и похитили оттуда товар.

Около четырех часов утра, после того как было разбито витринное стекло, сработала сигнализация. Несмотря на это, один из подростков залез внутрь киоска и набил сумку блоками сигарет с прилавка. Спустя шесть минут компания подростков вернулась на место происшествия. Тот же подросток снова залез внутрь киоска. Он брал блоки табачных изделий и через разбитое окно подавал остальным. Выбраться наружу через разбитое стекло он не смог, поэтому покинул помещение через кассовое окошко.

Оперативники установили личности нападавших и задержали их. Ими оказались четверо учащихся местного колледжа 16 и 15 лет. Во время обыска в общежитии, где проживают молодые люди, обнаружили и изъяли часть похищенного. По словам юношей, денег на покупку сигарет не хватает — решили взять про запас. Действия подростков квалифицировали по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь «Кража».

Двое подростков впервые нарушили закон. Двое других, 15-летний уроженец Воложинского района и 16-летний подросток родом из Мяделя, за противоправные деяния неоднократно привлекались к административной ответственности. Силовики устанавливают причастность подозреваемых к другим подобным инцидентам.

 
 
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Милиция установила, что неизвестные разбили витрину и проникли в торговый киоск, откуда вынесли сигареты, зажигалки и пачки контрацептивов на общую сумму чуть...
 
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