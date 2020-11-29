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Выясняют причины и обстоятельства субботнего происшествия на стройке по улице Маяковского

29.11.2020 13:25 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В Минске выясняют причины и обстоятельства субботнего происшествия на стройке по улице Маяковского. Накануне в котловане на глубине 5 метров песком засыпало двух человек. До прибытия спасателей работникам строительной компании удалось достать мужчину 1978 года рождения. С синдромом позиционного сдавливания, травмой живота и грудной клетки его госпитализировали. Коллегу пострадавшего спасти не удалось. Из-под песка мужчину извлекли спасатели. Медики после реанимации констатировали его смерть.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске выясняют причины и обстоятельства субботнего происшествия на стройке по улице Маяковского. Накануне в котловане на глубине 5 метров песком засыпало двух...
 
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