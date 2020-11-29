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Минская милиция работает в усиленном режиме в связи с "Маршем соседей"

29.11.2020 13:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 29 ноя - Sputnik. Сотрудники минской милиции несут службу в усиленном режиме для обеспечения правопорядка и дорожной безопасности, сообщили в ГУВД Минска.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Второе воскресенье подряд участники протестных акций проводят их в новом формате: они собираются в своих дворах в группы, а затем направляются к точкам сбора.

О формате протестного "Марша соседей" Telegram-каналы сообщили накануне, сегодня были уточнены точки сбора. В связи с этим милиция сосредотачивает силы спецназа, сотрудников милиции и спецтехнику в районах, в центре также выставлены ограждения и КПП на ряде улиц.

"Не исключается возможность задействования спецтехники в зависимости от ситуации", – заявила Sputnik в воскресенье официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич, отвечая на вопрос о том, в каком формате будет сегодня работать милиция.

Она также отметила, что правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не откликаться на призывы участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Кроме того, Ганусевич напомнила  про административную и уголовную ответственность, которая предусмотрена за организацию таких мероприятий и участие в них.

Также в усиленном режиме милиция несет службу во всех областных городах республики.

В стране уже более трех месяцев проходят массовые акции не согласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные акции. Самые массовые акции и шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям.

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Теги: Минск
 
 
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В ГУВД предупредили, что будут задействовать спецтехнику и спецсредства, если этого потребует обстановка в городе.
 
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