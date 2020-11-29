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Спешила к подруге в гости: голова гомельчанки застряла в перилах на лестнице
29.11.2020 16:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 ноя - Sputnik. Сотрудники МЧС, милиции и медики спасали гомельскую пенсионерку, голова которой застряла в перилах в подъезде, сообщили в областном управлении по чрезвычайным ситуациям.
О том, что в подъезде многоквартирного жилого дома по пр. Речицкий в Гомеле голова женщины застряла между перилами, местным спасателям сообщили милиционеры.
"Сотрудники МЧС установили, что женщина направлялась к подруге в гости. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, не удержала равновесие, упала и зажала голову между перилами и лестничным маршем. Самостоятельно извлечь голову не могла", - сообщили Sputnik в областном управлении.
Спасатели при помощи ручного аварийно-спасательного инструмента перекусили решетку лестничного марша и освободили голову женщины.
Сотрудники скорой медицинской помощи доставили пострадавшую в больницу с диагнозом "черепно-мозговая травма". По предварительному заключению, женщина была в состоянии алкогольного опьянения.
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Сотрудники скорой медицинской помощи доставили пострадавшую в больницу с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма".
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