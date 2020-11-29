Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 ноя – Sputnik. Воскресная гонка в рамках Гран-при Бахрейна "Формулы-1" была временно остановлена из-за пожара на первом круге, передает Sputnik.

Инцидент произошел практически сразу после старта гонки. Болид Haas француза Романа Грожана, стартовавший в хвосте пелотона, сместился в сторону россиянина Даниила Квята, задел переднее колесо машины AlphaTauri, врезался в барьер и загорелся.

Грожан самостоятельно покинул кокпит - его забрал подоспевший на место медицинский автомобиль. Гонщика отвезли в медцентр для обследования. Француза спас огнеупорный комбинезон - гонщик по предварительной информации отделался легкими ожогами.

"У Романа есть небольшие ожоги на руках и лодыжках, но в остальном он в порядке", - говорится в Twitter-аккаунте

После инцидента на трассе гонка была остановлена, машины вернулись на пит-лейн. Техническая служба занимается восстановлением металлического барьера и убирает трассу в месте аварии.

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