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Сотруднице tut.by Екатерине Борисевич могли уже предъявить обвинение

29.11.2020 19:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 ноя - Sputnik. Сотрудница портала tut.by Екатерина Борисевич уже может быть в статусе обвиняемой по уголовному делу о разглашении мединформации о погибшем Романе Бондаренко, сообщил Sputnik источник, близкий к окружению журналистки.

Сегодня истекли 10 суток с момента задержания Борисевич.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко рассказал о деле врача, связанном со смертью Романа Бондаренко

"Нельзя исключать того, что обвинение ей предъявлено еще в пятницу, накануне выходных. Но и сегодня, когда исполняется 10 суток с момента задержания, прокурор мог подписать постановление о мере пресечения и предъявлении обвинения", - рассказал собеседник Sputnik.

По его словам, судя по тому, что нет  информации о том, что она выпущена из СИЗО, значит можно с большой долей уверенности говорить - ей предъявили обвинение и применили меру пресечения в виде заключения под стражу. "И я не думаю, что на месяц. Скорее всего, на два", - сказал он.

С адвокатов Борисевич взята подписка о неразглашении информации по делу.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача БСМП и сотрудницы tut.by Екатерины Борисевич, они были задержаны. Как следует из материалов дела, Борисевич не стала обращаться за комментарием к официальным органам, а "склонила врача к разглашению гостайны". Это, по данным ведомства, привело к очередному конфликту в обществе, направленному на подрыв доверия граждан правоохранительным органам и власти в целом.

Смерть Романа Бондаренко

По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске (так называемой "площади Перемен") произошла драка между местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими.

В Центральное РУВД Минска был доставлен мужчина – Роман Бондаренко, которого впоследствии госпитализировали с травмами. При первичном осмотре у него выявили телесные повреждения и, как утверждают в правоохранительных органах, диагностировали алкогольную интоксикацию. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, минчанин скончался.

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Теги: Минск
 
 
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Источник, близкий к окружению журналистки полагает, что ее оставили в СИЗО под стражей на два месяца.
 
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