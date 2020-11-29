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Сайт незарегистрированной правозащитной организации "Вясна" заблокирован
30.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 ноя – Sputnik. Сайт незарегистрированной в Беларуси правозащитной организации "Вясна" оказался в воскресенье заблокированным.
"Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации", - такое сообщение находится на главной странице портала.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Еще утром сайт "Вясны" был доступен.
Правозащитный центр "Вясна" был зарегистрирован в Беларуси в 1999 году. В октябре 2003-го он был ликвидирован решением Верховного суда Беларуси из-за нарушений во время наблюдения за президентскими выборами в 2001-м.
Минюст Беларуси несколько раз отказывал в регистрации структуры, и она была зарегистрирована за рубежом. В 2011 году был задержан руководитель центра Алесь Беляцкий, которому суд назначил реальный срок за налоговое преступление.
© Sputnik
Скриншот портала незарегистрированного правозащитного центра "Вясна"
Сайт незарегистрированной в Беларуси "Вясны" регулярно публиковал списки задержанных на протестных акциях.
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Вместо главной страницы портала находится информация о том, что доступ к ресурсу ограничен на основании решения Мининформа.
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