|
"Марш соседей" закончился задержаниями в Минске
30.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 ноя - Sputnik. Сотрудники милиции провели задержания во время несанкционированной акции оппозиции "Марш соседей", которая прошла в Минске в воскресенье.
За два часа протестной акции в столице - с 12 до 14 часов - было задержано около 250 граждан. В ГУВД Мингорисполкома отмечают, что задерживались только наиболее активные участники несанкционированного мероприятия.
Уличные акции оппозиция теперь проводит в новом формате - вторые выходные подряд протестующие предпочитают общему маршу на центральных улицах города митинги в микрорайонах. Сегодня в Минске в разных районах на акцию "Марш соседей" ее участники начали собираться около 12:00, за час до этого уже были временно закрыты несколько станций метро и "отрублен" мобильный интернет.
Новая тактика
На минувших выходных оппозиционно настроенный электорат впервые опробировал новую стратегию и тактику уличных протестов – собрались не в центре города, как это было на протяжении более трех месяцев, а во дворах своих домов. Из дворов соседи группами отправлялись к более крупным точкам сбора в своих микрорайонах.
© Sputnik / Виктор Толочко
Протестующие в одном из районов Минска
Сегодня участники "Марша соседей" были замечены в районе Национальной библиотеки, возле нескольких крупных торговых центров, которые расположены рядом со станциями метро "Восток", "Каменная Горка" "Немига".
© Sputnik / Виктор Толочко
Объявление о закрытии одного из столичных ТЦ
Некоторые из ТЦ временно зарыли входы для посетителей. Также протестующие собирались возле Севастопольского парка, в ряде мест на Юго-Западе столицы. Протестующие использовали негосударственные символику и скандировали лозунги.
© Sputnik / Виктор Толочко
Протестующие на столичных улицах
Предупреждение милиции
Милиция, ОМОН, военнослужащие внутренних войск МВД, как всегда,
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов приехали на акцию протеста
Утром в воскресенье ГУВД Минска предупреждало том, что будет применять спецсредства, если того потребует оперативная обстановка на улицах. Кроме этого, в МВД предупредили об ответственности за участие, организацию уличных беспорядков и незаконных акций.
© Sputnik / Виктор Толочко
Правоохранители уводят задержанного в микроавтобус
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Самые массовые акции проходят по воскресеньям. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Беларуси и перемещении их с улиц во дворы. С 9 августа возбуждены сотни "протестных" уголовных дел Генеральная прокуратура, СК и КГБ начали некоторые дела о массовых беспорядках и несанкционированных акциях переквалифицировать в дела террористической направленности.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уличная акция в локальном формате прошла в белорусской столице в неблагоприятных погодных условиях - шел мокрый снег с дождем и порывами ветра.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)