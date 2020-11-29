"Марш соседей" закончился задержаниями в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 ноя - Sputnik. Сотрудники милиции провели задержания во время несанкционированной акции оппозиции "Марш соседей", которая прошла в Минске в воскресенье.

За два часа протестной акции в столице - с 12 до 14 часов - было задержано около 250 граждан. В ГУВД Мингорисполкома отмечают, что задерживались только наиболее активные участники несанкционированного мероприятия.

Уличные акции оппозиция теперь проводит в новом формате - вторые выходные подряд протестующие предпочитают общему маршу на центральных улицах города митинги в микрорайонах. Сегодня в Минске в разных районах на акцию "Марш соседей" ее участники начали собираться около 12:00, за час до этого уже были временно закрыты несколько станций метро и "отрублен" мобильный интернет.

Новая тактика

На минувших выходных оппозиционно настроенный электорат впервые опробировал новую стратегию и тактику уличных протестов – собрались не в центре города, как это было на протяжении более трех месяцев, а во дворах своих домов. Из дворов соседи группами отправлялись к более крупным точкам сбора в своих микрорайонах.

© Sputnik / Виктор Толочко Протестующие в одном из районов Минска

Сегодня участники "Марша соседей" были замечены в районе Национальной библиотеки, возле нескольких крупных торговых центров, которые расположены рядом со станциями метро "Восток", "Каменная Горка" "Немига".

© Sputnik / Виктор Толочко Объявление о закрытии одного из столичных ТЦ

Некоторые из ТЦ временно зарыли входы для посетителей. Также протестующие собирались возле Севастопольского парка, в ряде мест на Юго-Западе столицы. Протестующие использовали негосударственные символику и скандировали лозунги.

© Sputnik / Виктор Толочко Протестующие на столичных улицах

Предупреждение милиции

Милиция, ОМОН, военнослужащие внутренних войск МВД, как всегда, несли службу в усиленном режиме . Утром в Минск въехала спецтехника, которую силовики традиционно используют во время протестных акций, но ее было значительно меньше, чем в дни протеста, отличавшиеся большой активностью. В формате "воскресного дня" работала милиция и в регионах - в областных и ряде крупных районных городов также прошли уличные протестные акции.

© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники правоохранительных органов приехали на акцию протеста

Утром в воскресенье ГУВД Минска предупреждало том, что будет применять спецсредства, если того потребует оперативная обстановка на улицах. Кроме этого, в МВД предупредили об ответственности за участие, организацию уличных беспорядков и незаконных акций.

© Sputnik / Виктор Толочко Правоохранители уводят задержанного в микроавтобус

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Самые массовые акции проходят по воскресеньям. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Беларуси и перемещении их с улиц во дворы. С 9 августа возбуждены сотни "протестных" уголовных дел Генеральная прокуратура, СК и КГБ начали некоторые дела о массовых беспорядках и несанкционированных акциях переквалифицировать в дела террористической направленности.

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