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Смерть Марадоны: личный врач футболиста ответил на обвинения в убийстве
30.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Власти Аргентины начали расследование в отношении врача Леопольдо Луке, который лечил Диего Марадону.
© REUTERS / DAVID MERCADO
Личный медик после обвинений в халатности решил провести собственную пресс-конференцию, в ходе которой со слезами на глазах отрицал свою виновность в смерти известного футболиста.
"Это юридические процедуры, о которых я не знаю и не собираюсь подвергать сомнению. Я в распоряжении правосудия. Я знаю, что сделал и как сделал это с Диего. Прокуроры поступили так, как никто не ожидал. Это их работа, и я уважаю ее. Мы дали им всю информацию, которую они просили", - цитирует Леопольдо Луке La Nación.
Сотрудники аргентинской прокуратуры провели обыске в личном доме и частной медицинской клинике, собирая доказательства по делу, чтобы выяснить имела ли место халатность в действиях личного врача легендарного спортсмена
Чемпион мира по футболу 1986 года в составе команды Аргентины
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Аргентинская прокуратура проверяет версию, что смерть бывшего спортсмена могла стать результатом халатности его собственного медика.
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