Смерть Марадоны: личный врач футболиста ответил на обвинения в убийстве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Власти Аргентины начали расследование в отношении врача Леопольдо Луке, который лечил Диего Марадону.

Личный медик после обвинений в халатности решил провести собственную пресс-конференцию, в ходе которой со слезами на глазах отрицал свою виновность в смерти известного футболиста.

"Это юридические процедуры, о которых я не знаю и не собираюсь подвергать сомнению. Я в распоряжении правосудия. Я знаю, что сделал и как сделал это с Диего. Прокуроры поступили так, как никто не ожидал. Это их работа, и я уважаю ее. Мы дали им всю информацию, которую они просили", - цитирует Леопольдо Луке La Nación.

Сотрудники аргентинской прокуратуры провели обыске в личном доме и частной медицинской клинике, собирая доказательства по делу, чтобы выяснить имела ли место халатность в действиях личного врача легендарного спортсмена

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе команды Аргентины Диего Марадона умер в минувшую среду в возрасте 60 лет. В начале ноября ему сделали операцию на головном мозге , а утром 25 ноября у него остановилось сердце. Реанимировать Марадону пытались шесть бригад скорой помощи, но спасти легенду не удалось.

Читайте также: