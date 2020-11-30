ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смерть Марадоны: личный врач футболиста ответил на обвинения в убийстве

30.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Власти Аргентины начали расследование в отношении врача Леопольдо Луке, который лечил Диего Марадону.

© REUTERS / DAVID MERCADO
Стало известно, какое наследство оставил Диего Марадона

Личный медик после обвинений в халатности решил провести собственную пресс-конференцию, в ходе которой со слезами на глазах отрицал свою виновность в смерти известного футболиста.

"Это юридические процедуры, о которых я не знаю и не собираюсь подвергать сомнению. Я в распоряжении правосудия. Я знаю, что сделал и как сделал это с Диего. Прокуроры поступили так, как никто не ожидал. Это их работа, и я уважаю ее. Мы дали им всю информацию, которую они просили", - цитирует Леопольдо Луке La Nación.

Сотрудники аргентинской прокуратуры провели обыске в личном доме и частной медицинской клинике, собирая доказательства по делу, чтобы выяснить имела ли место халатность в действиях личного врача легендарного спортсмена

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе команды Аргентины Диего Марадона умер в минувшую среду в возрасте 60 лет. В начале ноября ему сделали операцию на головном мозге, а утром 25 ноября у него остановилось сердце. Реанимировать Марадону пытались шесть бригад скорой помощи, но спасти легенду не удалось.

Читайте также:

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аргентинская прокуратура проверяет версию, что смерть бывшего спортсмена могла стать результатом халатности его собственного медика.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Сайт незарегистрированной правозащитной организации "Вясна" заблокирован
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика