Убийство двух бизнесменов: в суде начался допрос по резонансному делу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя Sputnik. Минский городской суд продолжил в понедельник рассмотрение уголовного дела об убийстве минского бизнесмена Андрея Косяка, тело которого нашли лишь спустя два года после преступления.

Как передает корреспондет Sputnik из зала суда Московского района, где в выездном заседании слушается дело, сегодня начался допрос свидетелей.

Обвиняемыми являются Алексей Синкевич и Ростислав Светчиков, которые несколько лет назад были приговорены к длительным тюремным срокам за убийство Косяка. Расследование и суд прошли, но тело убитого в минском Пейнтбольном клубе тогда найти не удалось.

В 2016 году было совершено еще одно резонансное убийство: расстреляли бизнесмена из Березино Сергея Метельского. По этому делу также судили Синкевича и Светчикова. Первого признали виновным в убийстве и приговорили к пожизненному сроку, второму за вымогательство и с учетом предыдущего срока за убийство Косяка дали 24 года лишения свободы.

Новые обстоятельства

После того, как было обнаружено тело Косяка, уголовное дело о его убийстве суд начал рассматривать в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Обвиняемыми проходят Синкевич и Светчиков. Имя убитого бизнесмена Косяка на процессе об убийстве бизнесмена из Березино Метельского упоминалось в связи с тем, что у него "выбивали" деньги Синкевич и Светчиков.

Сегодня их повторно судят не только за убийство Косяка, но и кражу 50 тысяч долларов.

Руководитель отдела продаж минской фирмы Андрей Косяк пропал в ноябре 2016 года, примерно через месяц его Audi Q7 нашли в Минском районе.

Допрос свидетеля

Сегодня в суде начался допрос первого из 17 свидетелей по этому делу. Это старый товарищ обвиняемого Синкевича, они в то время были знакомы по пейнтбольному клубу и тренажерному залу. В 2016 году свидетель работал уборщиком в одном из гаражных кооперативов.

Допрос прокурор начал с выяснения обстоятельств того, как Синкевич попросил его поставить "на передержку" в гараж автомобиль Audi Q7, предположительно автомобиль убитого Косяка.

Тело в багажнике

В ходе допроса, который вел прокурор, свидетель рассказал, как вместе со своим знакомым вытащил по просьбе Синкевича из багажника автомобиля "какой-то предмет, завернутый в целлофан, (...) отвезли, выбросили и закопали" возле леса. Как потом выяснилось, это было тело убитого Косяка.

Свидетель убеждает суд, что он не подозревал, что это тело убитого бизнесмена. И узнал об этом только тогда, когда его начали вызывать на допросы.

Свидетелю задала несколько вопросов сестра убитого, которая проходит по делу в качестве потерпевшей.

"Родители два года искали тело, неужели вы не могли хотя бы анонимно подсказать, где оно закопано? Неужели, когда вы выбрасывали сверток, не поняли, что это тело? Мой брат весил под 100 килограммов?" – сказала женщина.

На что свидетель ответил, что не предполагал, что за сверток они выбрасывали.

"Скинули предмет, закопали землей. Выполнили просьбу человека", – сказал свидетель.

В ходе допроса в суде свидетелю задавали вопрос, почему ему не пришла в голову мысль посмотреть, что завернуто в целлофан. Он ответил, что "не роется в чужих вещах".

Убеждая суд в том, что он не знал о содержании свертка из багажника, который они выбросили и закопали, свидетель заявил: думал, что это "сверток с мусором". На это суд сделал ему замечание: в зале суда находится родственница убитого.

Сроки давности истекли?

В суде во время допроса свидетеля была оглашена информация о том, что его задерживали по делу об убийстве Косяка на срок 7 суток.

Адвокат Синкевича пытался выяснить у свидетеля, по какой статье он был задержан: как соучастник убийства или за укрывательство убийства? На что свидетель сказал, что не помнит, потому что был тогда в состоянии шока.

Также адвокат спросил у свидетеля, когда ему стало известно о том, что в течение двух лет истекает срок привлечения к уголовной ответственности за укрывательство преступления.

"Тело (убитого Косяка - Sputnik) было выдано (правоохранителям) на следующий день после истечения двух лет", – заметил адвокат.

На это свидетель ничего не ответил.

Последует

Читайте также:

Пожизненное за убийство бизнесмена: Синькевичу дали первое свидание с сыном

с сыном Мать и вдова убитого бизнесмена из Березино дали показания в суде

в суде В деле об убийстве Метельского появилась "нехорошая квартира" с оружием