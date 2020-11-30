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МВД Беларуси назвало число задержанных на протестных акциях 29 ноября
30.11.2020 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя - Sputnik. Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Беларуси в минувшее воскресенье задержали 313 человек, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале.
Она отметила, что МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка в стране и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий. В сообщении также говорится, что призывы ряда Telegram-каналов к участию в незаконных акциях "не нашли поддержки населения и широкого распространения в регионах Беларуси", за исключением Минска.
Протестная активность в Минске
По данным ведомства, протестующие собирались группами в микрорайонах столицы.
"Сотрудники милиции неоднократно предупреждали их о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях и соблюдении дорожной безопасности", - говорится в сообщении.
В пресс-службе МВД подчеркнули, что люди игнорировали требования правоохранителей, выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта. Наиболее активных нарушителей общественного порядка, которые сопротивлялись милиционерам,
Также ведомство заострило внимание на том, что для участия в протестах взрослые привлекают подростков и используют своих малолетних детей как "живой щит", не задумываясь об их безопасности.
Слезоточивый газ и светошумовые патроны
Правоохранители в Минском районе для разгона протестующих применили спецсредства: выстрелили несколько раз в воздух светошумовыми патронами, также использовали слезоточивый газ.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Милиционеры длительное время проводили с протестующими разъяснительную работу, призывали прекратить противоправные действия. Однако неоднократные законные требования граждане продолжали игнорировать", - отметили в пресс-службе.
Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 313 человек.
По фактам активного сопротивления сотрудникам МВД и блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.
Кроме того, на время проведения акций в столице также
Рельсовая война
За истекшие сутки зарегистрированы два случая ложной занятости железнодорожных путей. Один из них произошел в Верхнедвинском районе из-за наложения металлической проволоки, а второй - в Буда-Кошелевском (поврежден кабель трансформатора). В обоих случаях задержки поездов не допущено. По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела.
© Sputnik / Виктор Толочко
Также в Минском районе проводятся проверки из-за поджога автомобильной шины на обочине дороги "Минск – Витебск" и кражи в ночь с 28 на 29 ноября государственного флага со здания Лядищенского центра культуры и досуга в Борисове.
Акции в Беларуси
В Беларуси с 9 августа продолжаются
Самые массовые мероприятия проходят по воскресеньям. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Беларуси и перемещении их с улиц во дворы. С 9 августа возбуждены сотни "протестных" уголовных дел. Генеральная прокуратура, СК и КГБ начали некоторые дела о массовых беспорядках и несанкционированных акциях переквалифицировать в дела террористической направленности.
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Уличные акции протеста прошли в воскресенье в Беларуси, наиболее многочисленными они были в Минске.
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