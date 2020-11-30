МВД Беларуси назвало число задержанных на протестных акциях 29 ноября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя - Sputnik. Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Беларуси в минувшее воскресенье задержали 313 человек, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале.

Она отметила, что МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка в стране и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий. В сообщении также говорится, что призывы ряда Telegram-каналов к участию в незаконных акциях "не нашли поддержки населения и широкого распространения в регионах Беларуси", за исключением Минска.

Протестная активность в Минске

По данным ведомства, протестующие собирались группами в микрорайонах столицы.

"Сотрудники милиции неоднократно предупреждали их о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях и соблюдении дорожной безопасности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД подчеркнули, что люди игнорировали требования правоохранителей, выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта. Наиболее активных нарушителей общественного порядка, которые сопротивлялись милиционерам, задерживали , в том числе с применением спецсредств.

Также ведомство заострило внимание на том, что для участия в протестах взрослые привлекают подростков и используют своих малолетних детей как "живой щит", не задумываясь об их безопасности.

Слезоточивый газ и светошумовые патроны

Правоохранители в Минском районе для разгона протестующих применили спецсредства: выстрелили несколько раз в воздух светошумовыми патронами, также использовали слезоточивый газ.

"Милиционеры длительное время проводили с протестующими разъяснительную работу, призывали прекратить противоправные действия. Однако неоднократные законные требования граждане продолжали игнорировать", - отметили в пресс-службе.

Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 313 человек.

По фактам активного сопротивления сотрудникам МВД и блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Кроме того, на время проведения акций в столице также закрывались пять станций метро, ограничивалась работа мобильного интернета, для посетителей временно закрывались некоторые ТЦ.

Рельсовая война

За истекшие сутки зарегистрированы два случая ложной занятости железнодорожных путей. Один из них произошел в Верхнедвинском районе из-за наложения металлической проволоки, а второй - в Буда-Кошелевском (поврежден кабель трансформатора). В обоих случаях задержки поездов не допущено. По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела.

Также в Минском районе проводятся проверки из-за поджога автомобильной шины на обочине дороги "Минск – Витебск" и кражи в ночь с 28 на 29 ноября государственного флага со здания Лядищенского центра культуры и досуга в Борисове.

Акции в Беларуси

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Самые массовые мероприятия проходят по воскресеньям. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Беларуси и перемещении их с улиц во дворы. С 9 августа возбуждены сотни "протестных" уголовных дел. Генеральная прокуратура, СК и КГБ начали некоторые дела о массовых беспорядках и несанкционированных акциях переквалифицировать в дела террористической направленности.

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