Строительные работы в обмен на ремонт: подробности дела о коррупции в Копыле

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя - Sputnik. Экс-директора филиала "Слуцкого сыродельного комбината" обвиняют в коррупции в особо крупном размере.

По данным следствия, в обмен на строительные работы он получил набор кухонной мебели с техникой, а также услуги по выполнению ремонта на кухне и в коридоре. Общая сумма материальных ценностей составила 33 тысячи рублей, рассказали в Следственном комитете.

© Photo : Следственный комитет Беларуси Представитель подрядчика предоставил набор кухонной мебели со встроенной бытовой техникой

"По данным следствия, летом 2018 года руководитель филиала заключил договор подряда с одним из предприятий Солигорского района о проведении строительно-монтажных работ на складе. При этом данный объект фактически не ремонтировался – под видом текущего ремонта склада производился капитальный ремонт здания автомастерской", – пояснили следователи.

Директора обвиняют в том, что по окончании работ он подписал акты, в которых были завышены как объемы самих работ, так и использованных стройматериалов на общую сумму более 61 тысячи рублей.

Представитель подрядчика предоставил в обмен набор кухонной мебели со встроенной бытовой техникой.

"Кроме того, директору филиала был выполнен ремонт на кухне и в коридоре его дома. Общая сумма полученных материальных ценностей составила более 33 тысяч рублей", – отмечается в сообщении СК.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 – получение взятки в особо крупном размере, наказание по ней предполагает до 15 лет лишения свободы. Также экс-главе комбината предъявляют обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. К бывшему директору применена мера пресечения в виде домашнего ареста.