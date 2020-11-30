Рабочих засыпало грунтом на стройке в Минске - возбуждено уголовное дело

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту обвала грунта на двоих рабочих в столице, об этом сообщила пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Инцидент произошел на одном из строительных объектов Минска в минувшую субботу, 28 ноября. При проведении работ в районе Червенского рынка произошел обвал грунта , под землей оказались двое мужчин 42 и 50 лет.

На место были вызваны спасатели. Еще до их прибытия строители самостоятельно достали на поверхность мужчину 1978 года рождения. С травмами живота и грудной клетки он был госпитализирован.

Второго мужчину извлекли из-под грунта сотрудники МЧС, однако спасти его не удалось. Прибывшие на место медики после проведения реанимационных мероприятий констатировали смерть рабочего.

Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину. Были допрошены свидетели случившегося, изъята необходимая техническая документация.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса РБ. Проводится расследование.

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