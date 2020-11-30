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Задержан россиянин, ограбивший "ювелирку" в Витебске
30.11.2020 15:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Гражданин России ограбил ювелирный магазин в Витебске, милиция задержала подозреваемого, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.
В магазине мужчина попросил показать ему золотые цепочки. Продавец достала подставку с 25 изделиями на сумму свыше 113 тысяч рублей (около 44 тысяч долларов). Несколько секунд посетитель рассматривал украшения, после чего схватил их и убежал. Часть цепочек он обронил в зале.
В поисках злоумышленника был задействован весь личный состав витебской милиции и подразделений прилегающих областей, в итоге подозреваемого – 30-летнего россиянина – задержали в областном центре. Сотрудники УВД нашли у него часть драгоценностей.
Следователи возбудили уголовное дело за грабеж, мужчине в качестве наказания грозит до восьми лет лишения свободы.
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Мужчина похитил товар на 44 тысячи долларов, в его поиске был задействован весь личный состав витебской милиции.
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