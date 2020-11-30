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Задержан россиянин, ограбивший "ювелирку" в Витебске

30.11.2020 15:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Гражданин России ограбил ювелирный магазин в Витебске, милиция задержала подозреваемого, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

© CC BY-SA 2.0 / Timothy Tsui / The Breath of Hell Fire.
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В магазине мужчина попросил показать ему золотые цепочки. Продавец достала подставку с 25 изделиями на сумму свыше 113 тысяч рублей (около 44 тысяч долларов). Несколько секунд посетитель рассматривал украшения, после чего схватил их и убежал. Часть цепочек он обронил в зале.

В поисках злоумышленника был задействован весь личный состав витебской милиции и подразделений прилегающих областей, в итоге подозреваемого – 30-летнего россиянина – задержали в областном центре. Сотрудники УВД нашли у него часть драгоценностей.

Следователи возбудили уголовное дело за грабеж, мужчине в качестве наказания грозит до восьми лет лишения свободы.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Мужчина похитил товар на 44 тысячи долларов, в его поиске был задействован весь личный состав витебской милиции.
 
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