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В Витебске россиянин ограбил ювелирный магазин. Задержали его через три дня

30.11.2020 15:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске вечером 27 ноября 30-летний россиянин ограбил один из ювелирных магазинов, сообщает Следственный комитет. Мужчину искали трое суток.


Вечером 27 ноября в один из ювелирных магазинов города зашел мужчина и попросил показать ему золотые цепочки. Продавец достала подставку с 25 украшениями на сумму более 113 тысяч рублей.

Посетитель несколько секунд рассматривал украшения, затем схватил их и убежал. Часть цепочек он обронил в зале.

Злоумышленника искали трое суток, на причастность к грабежу проверяли сотни человек. Была задействована милиция нескольких областей страны.

В итоге в Витебске задержали 30-летнего россиянина. У него нашли часть ювелирных изделий. О себе мужчина рассказал, что не имеет постоянного жительства в Беларуси, путешествует по стране. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории Витебской области.

Возбуждено уголовное дело за покушение на грабеж в особо крупном размере, сообщает СК.

 
Теги: Витебск
 
 
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Посетитель несколько секунд рассматривал украшения, затем схватил их и убежал. Часть цепочек он обронил в зале.
 
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