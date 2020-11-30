Адвокат: Бабарико находится под стражей и знакомится с материалами дела

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя - Sputnik. Бывший претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико находится под стражей и предложений по освобождению из СИЗО КГБ не получал, заявил представитель защиты Бабарико адвокат Дмитрий Лаевский.

На минувшей неделе член президиума Координационного совета Павел Латушко сделал заявление о том, что Бабарико может быть освобожден вместе со своим сыном в ответ на требование белорусских властей покинуть страну.

"С утра защитники совместно с Виктором Бабарико знакомились с материалами дела. Это происходило в Минске. Виктор Дмитриевич [Бабарико] все так же, как и до выходных, содержится под стражей", – написал Лаевский в своем Telegram-канале.

Адвокат уточнил, что "никаких предложений про освобождение не звучало. Продолжаем защищать от необоснованного и незаконного обвинения".

Обвинение уже предъявлено

На минувшей неделе КГБ заявил, что следователи завершили предварительное расследование уголовного дела, по которому основным фигурантом проходит Бабарико. Из почти 10 обвиняемых только он не признал вину и считает незаконным свое задержание.

Бабарико предъявлено обвинение по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем.

В начале июня этого года КГК сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, главой которого являлся Бабарико-старший. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). В связи с этим власти сообщили о задержании по делу 15 человек.

Бабарико, который участвовал в избирательной кампании по выборам президента республики, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер.

Читайте также: