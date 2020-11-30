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Адвокат: Бабарико находится под стражей и знакомится с материалами дела
30.11.2020 16:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя - Sputnik. Бывший претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико находится под стражей и предложений по освобождению из СИЗО КГБ не получал, заявил представитель защиты Бабарико адвокат Дмитрий Лаевский.
© AP / Sergei Grits
На минувшей неделе член президиума Координационного совета Павел Латушко сделал заявление о том, что Бабарико может быть освобожден вместе со своим сыном в ответ на требование белорусских властей покинуть страну.
"С утра защитники совместно с Виктором Бабарико знакомились с материалами дела. Это происходило в Минске. Виктор Дмитриевич [Бабарико] все так же, как и до выходных, содержится под стражей", – написал Лаевский в своем Telegram-канале.
Адвокат уточнил, что "никаких предложений про освобождение не звучало. Продолжаем защищать от необоснованного и незаконного обвинения".
Обвинение уже предъявлено
На минувшей неделе КГБ заявил, что следователи
© Sputnik / Евгений Одиноков
Бабарико
В начале июня этого года КГК сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, главой которого являлся Бабарико-старший. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). В связи с этим власти сообщили о задержании по делу 15 человек.
Бабарико, который участвовал в избирательной кампании по выборам президента республики, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер.
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