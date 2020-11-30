Похищение человека в Полоцком районе – возбуждено уголовное дело

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Уголовное дело возбуждено за похищение человека в Полоцком районе, сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного комитета.

"Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о похищении человека", - говорится в сообщении.

Жертвой преступников стал 27-летний житель одной из деревень Полоцкого района. По данным следствия, рано утром 29 ноября к нему домой приехала компания людей. Сначала преступники разбили окна в частной постройке, а когда мужчина вышел на улицу, его ударили, затолкали в багажник машины и отвезли в лестной массив, где заставили копать себе яму.

"Через некоторое время одному из мужчин сообщили, что очевидцы вызвали милицию. Тогда компания уехала, оставив потерпевшего в лесу", - сообщили в СК.

По горячим следам был задержан 27-летний житель городского поселка Ушачи, против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.182 (похищение человека) Уголовного кодекса Беларуси. Личности других подозреваемых в настоящий момент устанавливаются.

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