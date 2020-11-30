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Минский таксист стал "закладчиком", чтобы платить алименты
30.11.2020 18:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Сотрудники наркоконтроля задержали в Минске таксиста, который "подрабатывал" распространением наркотиков, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
По информации оперативников, 38-летний минчанин трудился водителем в одной из служб такси города.
"С целью подработки – выплаты алиментов супруге – устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков", – сказали в управлении.
Там также отметили, что он покупал крупные партии запрещенных веществ, затем фасовал на дозы и делал "закладки" в разных районах Минска. Во время задержания у мужчины нашли свыше 80 граммов гашиша, а также кокаин, который, как заверил гражданин, он употреблял сам.
Материалы проверки в отношении таксиста уже переданы в Первомайский РОСК, где его действиям дана правовая оценка – возбуждено уголовное дело.
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Мужчина покупал крупные партии наркотиков, затем фасовал на дозы и делал "закладки" в разных районах Минска.
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