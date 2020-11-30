В Могилеве парень выманил деньги у нескольких девушек – врал убедительно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. В Могилеве три девушки лишились денег после общения с молодым мужчиной, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Подозреваемый – 24-летний могилевчанин. Против него возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что первая пострадавшая лишись 680 рублей. При знакомстве парень рассказал ей о своем бедственном финансовом положении, уверял, что собирается открыть свое дело, и попросил у нее денег в долг.

"Девушка поверила убедительному новому знакомому и дала ему необходимые наличные. После этого щедрого жеста словоохотливого "бизнесмена" она не видела – парень исчез так же стремительно, как и появился в ее жизни", – рассказали в УВД.

Вторая пострадавшая по просьбе мужчины оформила на себя кредит на приобретение мобильного телефона. Стоимость покупки – 998 рублей.

"Новенький телефон она отдала знакомому, который обещал исправно платить кредит, но скоро пропал. Осознав, что за чужой кредит придется платить самостоятельно, девушка также обратилась к правоохранителям", – уточнили в милиции.

Кроме того, девушка лишилась 530 рублей, которые дала в долг своему знакомому. Третья жертва также позволила оформить на себя кредитный договор на покупку телефона, стоимость которого составляла почти 1500 рублей.

"Девушка познакомилась с парнем в одной из социальных сетей, а после нескольких встреч прониклась к нему симпатией. Когда новый приятель пожаловался на то, что из-за отсутствия работы не может приобрести себе мобильный телефон, могилевчанка с радостью согласилась ему помочь", – добавили в УВД.

Таким образом, общая сумма ущерба составила более 3700 рублей. Сообщается, что возраст пострадавших не превышает 25 лет.

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