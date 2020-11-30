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Водитель фуры "забыл" рассказать на границе о 70 пачках кофе

30.11.2020 18:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 30 ноя – Sputnik. Водитель фуры получил штраф за то, что вез через границу 70 пачек кофе и полсотни упаковок витаминов в тайнике.

Как сообщают в Гродненской региональной таможне, коммерческую партию кофе и витаминов обнаружили в большегрузной машине, которая пересекала белорусско-польскую границу в пункте пропуска "Берестовица". По документам в фуре находились шоколадные конфеты, которые ехали в Россию. 

© Sputnik Александр Жибуль
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Житель Минска, который был водителем большегруза, не заявлял, что у него есть товары для обязательного декларирования. Во время таможенного досмотра в водительской кабине и в нише полуприцепа таможенники обнаружили 70 пачек кофе и 50 упаковок витаминов. Водитель сказал, что не знал о заполнении декларации, кофе и витамины спрятал просто на всякий случай.

На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 14.5 КоАП РБ. Максимальная санкция этой статьи предусматривает штраф до 50 базовых величин (до 1350 белорусских рублей - Sputnik).

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сотрудникам таможни мужчина пояснил, что не знал об обязательном декларировании нескольких десятков килограммов кофе.
 
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