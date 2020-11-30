Жителя Полоцкого района затолкали в багажник, привезли в лес и заставили копать себе могилу

Источник материала: Tut.by

Жителя Полоцкого района похитили, привезли в лес в багажнике машины и заставили копать себе могилу. Одного из похитителей милиция задержала, остальных ищут, сообщает Следственный комитет.

Около шести часов утра 29 ноября 27-летний житель Ушачей вместе со своими знакомыми приехал в деревню Полоцкого района — к местному жителю, своему ровеснику.

Компания разбила окно в доме молодого мужчины. На шум вышел хозяин. Его ударили, затолкали в багажник машины и отвезли в лес. Там заставили копать себе могилу.

Одному из похитителей сообщили, что очевидцы вызвали милицию. Тогда компания уехала, а потерпевшего сельчанина оставила в лесу.

27-летний житель Ушачей задержан, личности других устанавливают. Возбуждено уголовное дело за похищение человека.