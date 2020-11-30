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Сначала пишут оскорбления, а затем жалеют. Очередные интернет-борцы попали в поле зрения милиции. Так, 28-летнему минчанину придется по закону ответить за комментарий в интернете. Продавец-консультант (ранее судимый за кражу) в свободное время геройствовал в телеграм-канале. За публичное оскорбление представителя власти возбуждено уголовное дело.

Еще один участник несанкционированных акций решил мстить милиционерам в интернете. Мужчина в деструктивных чатах опубликовал оскорбительные высказывания в отношении участкового, оклеветал сотрудника отдела охраны. После очередного задержания он признал свою вину и раскаялся. За клевету и оскорбления возбуждены уголовные дела.