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Как прошел Марш пенсионеров в Минске – видео
30.11.2020 19:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Марш пенсионеров уже стал традиционной для Минска акцией понедельника: люди пенсионного возраста собираются в центре города, чтобы высказать свою политическую позицию.
© Sputnik / Виктор Толочко
Силовики 30 ноября еще у гостиницы "Минск" перекрыли дорогу участникам акции, собравшимся на площади Независимости. Протестующие свернули на улицу Володарского, затем они прошли по Городскому Валу и вышли на улицу Романовская Слобода, дошли до станции метро "Фрунзенская" и развернулись обратно на Романовскую Слободу.
Бойцы ОМОН и внутренних войск сопровождали марш. Чтобы протестующие не выходили на проезжую часть, силовики выстраивались вдоль дороги. За участниками следовали микроавтобусы с правоохранителями и милицейские автомобили.
Массовые
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Традиционно по понедельникам в Минске проходит протестный Марш пенсионеров. 30 ноября силовики не позволили его участникам пройти по проспекту Независимости.
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