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Как прошел Марш пенсионеров в Минске – видео

30.11.2020 19:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Марш пенсионеров уже стал традиционной для Минска акцией понедельника: люди пенсионного возраста собираются в центре города, чтобы высказать свою политическую позицию.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Силовики 30 ноября еще у гостиницы "Минск" перекрыли дорогу участникам акции, собравшимся на площади Независимости. Протестующие свернули на улицу Володарского, затем они прошли по Городскому Валу и вышли на улицу Романовская Слобода, дошли до станции метро "Фрунзенская" и развернулись обратно на Романовскую Слободу.

Бойцы ОМОН и внутренних войск сопровождали марш. Чтобы протестующие не выходили на проезжую часть, силовики выстраивались вдоль дороги. За участниками следовали микроавтобусы с правоохранителями и милицейские автомобили.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные – по воскресеньям, однако отдельные марши проходят и в будние дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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Традиционно по понедельникам в Минске проходит протестный Марш пенсионеров. 30 ноября силовики не позволили его участникам пройти по проспекту Независимости.
 
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