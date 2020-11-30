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Выясняются обстоятельства ночной аварии в Минске
Источник материала: БT
Водитель автомобиля Mitsubishi двигался по улице Немига в направлении Городского вала, на перекрестке во время поворота налево не пропустил водителя Кіа. Он двигался во встречном направлении. В результате пострадала пассажир автомобиля Mitsubishi. 20-летнюю девушку доставили в медучреждение для осмотра.
Всего же за выходные в столице произошло больше 150 ДТП
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Водитель автомобиля Mitsubishi двигался по улице Немига в направлении Городского вала, на перекрестке во время поворота налево не пропустил водителя Кіа. Он двигался...
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