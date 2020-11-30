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Mercedes объезжал место ДТП и насмерть сбил девушку в Лидском районе

01.12.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Девушка погибла в Лидском районе в результате наезда легкового автомобиля: ее сбил объезжавший место ДТП Mercedes, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

МВД Беларуси
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Авария произошла утром в понедельник 30 ноября возле населенного пункта Доржи.

По информации инспекции, 20-летний водитель Daewoo на дороге не справился с управлением и на встречной столкнулся с Audi. Водители покинули машины, выставили знаки и ожидали приезда сотрудников ГАИ. В это время по трассе со стороны Березовки ехал Mercedes под управлением 48-летнего гражданина.

"Со слов мужчины, он видел стоящие автомобили с включенной "аварийкой" и думал объехать, не выезжая на полосу встречного движения, но завершить маневр не удалось. Под колесами Mercedes оказалась 18-летняя пассажир Daewoo", – сказали в управлении.

Там также отметили, что девушка получила тяжелые травмы и умерла до приезда машины скорой.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
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Девушка была пассажиркой одной из машин, столкнувшихся на трассе, и вместе с водителем ждала приезда сотрудников ГАИ.
 
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