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В Бобруйске машину на летней резине занесло на снежной дороге

01.12.2020 10:15 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Снег и оттепель резко увеличивают число ДТП на дорогах. Утренняя пробежка жителя Бобруйска едва не обернулась трагедией: он чуть не попал под летевший на него автомобиль. Машину на летней резине занесло на снежной дороге при обгоне. Она вылетела к шиномонтажу, наехала на бордюр и перевернулась. Бегуна, вовремя прибавившего скорость, не задело. Находившиеся в автомобиле люди также не пострадали - они были пристегнуты.

 
 
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Снег и оттепель резко увеличивают число ДТП на дорогах. Утренняя пробежка жителя Бобруйска едва не обернулась трагедией: он чуть не попал под летевший на него...
 
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