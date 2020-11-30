В Бобруйске машину на летней резине занесло на снежной дороге

Источник материала: БT

Снег и оттепель резко увеличивают число ДТП на дорогах. Утренняя пробежка жителя Бобруйска едва не обернулась трагедией: он чуть не попал под летевший на него автомобиль. Машину на летней резине занесло на снежной дороге при обгоне. Она вылетела к шиномонтажу, наехала на бордюр и перевернулась. Бегуна, вовремя прибавившего скорость, не задело. Находившиеся в автомобиле люди также не пострадали - они были пристегнуты.