В Кличеве годовалый ребенок выпил чистящее средство, когда мама отлучилась на несколько минут

Источник материала: Tut.by

В Кличеве годовалый ребенок выпил чистящее средство, пока его мама на несколько минут вышла на балкон. Женщина вовремя заметила, что произошло, и вызвала скорую. Теперь жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, сообщает Следственный комитет.



Фото: Следственный комитет

По данным следствия, 27 ноября мальчик играл на полу в одной из комнат. На несколько минут его мама вышла на балкон, а когда вернулась, увидела, что ребенок сидит на полу в ванной, кашляет, а рядом с ним находится открытая бутылка жидкого чистящего средства.

Женщина тут же вызвала врачей, в больнице мальчику оперативно оказали первую помощь.

Следователи напоминают, что упаковки с бытовой химией необходимо хранить в недоступном для ребенка месте.