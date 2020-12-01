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В Кличеве годовалый ребенок выпил чистящее средство, когда мама отлучилась на несколько минут

01.12.2020 10:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кличеве годовалый ребенок выпил чистящее средство, пока его мама на несколько минут вышла на балкон. Женщина вовремя заметила, что произошло, и вызвала скорую. Теперь жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

По данным следствия, 27 ноября мальчик играл на полу в одной из комнат. На несколько минут его мама вышла на балкон, а когда вернулась, увидела, что ребенок сидит на полу в ванной, кашляет, а рядом с ним находится открытая бутылка жидкого чистящего средства.

Женщина тут же вызвала врачей, в больнице мальчику оперативно оказали первую помощь.

Следователи напоминают, что упаковки с бытовой химией необходимо хранить в недоступном для ребенка месте.

 
 
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