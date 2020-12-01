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Ушла эпоха: умерла искусствовед с мировым именем Ирина Антонова

01.12.2020 11:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек - Sputnik. Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни, сообщили в музее во вторник.

© Photo : Евгений Колчев / СБ Беларусь сегодня
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Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. В ГМИИ имени Пушкина, который потом будет возглавлять более 50 лет, она пришла молодыми сотрудником весной 1945 года.

После окончания Великой Отечественной войны Антонова принимала участие в каталогизации экспонатов Дрезденской галереи, вывезенных в Советский Союз. В 1961 году она стала руководителем музея.

В 1974 году под ее руководством была осуществлена реорганизация экспозиции музея. В том же году в ГМИИ впервые в СССР была выставлена знаменитая картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза".

Высокая репутация Антоновой в мире позволила ей организовать и провести выстави уникальных шедевров мировой живописи из крупнейших художественных собраний, которые чрезвычайно редко выдаются за рубеж. Это "Антея" Пармиджанино (Музей Каподимонте, Неаполь, 2007), "Святое семейство" Мантеньи (Государственные собрания Дрездена, 2009), "Портрет неизвестного с серыми глазами"  Тициана (Галерея Палатина, Флоренция).

© Sputnik / Владимир Родионов
Министр культуры СССР Екатерина Фурцева выступает на открытии экспозиции картины Леонардо да Винчи "Портрет Моны Лизы" ("Джоконда")

Антонова возглавляла музей до 2013 года, потом стала его президентом.

Она полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Среди наград - ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов (1980), "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2001), Почетного легиона (2007, Франция), Восходящего солнца (2013, Япония) и множество других.

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Теги: Минск
 
 
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Антонова более 50 лет возглавляла художественный музей имени Пушкина и впервые привезла "Мону Лизу" да Винчи в СССР.
 
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