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Годовалый ребенок выпил чистящее средство и попал в больницу

01.12.2020 11:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. В Кличеве доставлен в больницу годовалый ребенок, который выпил чистящее средство, сообщила пресс-служба Следственного комитета. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент произошел 27 ноября. По данным следствия, мальчик был дома и на какое-то время остался в одиночестве: мама вышла на балкон. Вскоре она вернулась и увидела, что ребенок сидит на полу в ванной комнате и кашляет. Рядом с ним лежала открытая бутылка жидкого чистящего средства.

"Женщина незамедлительно вызвала медиков. В больнице мальчику оперативно оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", – рассказали в СК.

Следователи проводят проверку по факту случившегося.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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История закончилась счастливо: мальчику оказали первую медицинскую помощь, сейчас его жизни и здоровью уже ничего не угрожает.
 
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