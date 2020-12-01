Годовалый ребенок выпил чистящее средство и попал в больницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. В Кличеве доставлен в больницу годовалый ребенок, который выпил чистящее средство, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел 27 ноября. По данным следствия, мальчик был дома и на какое-то время остался в одиночестве: мама вышла на балкон. Вскоре она вернулась и увидела, что ребенок сидит на полу в ванной комнате и кашляет. Рядом с ним лежала открытая бутылка жидкого чистящего средства.

"Женщина незамедлительно вызвала медиков. В больнице мальчику оперативно оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", – рассказали в СК.

Следователи проводят проверку по факту случившегося.

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