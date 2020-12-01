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Киберпреступники атаковали жителей Молодечно

01.12.2020 11:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Более 23 тысяч рублей лишились жители Молодечно, которых обманули киберперступники, об этом сообщили в управлении  внутренних дел Миноблисполкома.

В ноябре молодечненцам начали поступать телефонные звонки из-за рубежа. 

© Pixabay
Сто литров топлива и другие уловки кибермошенников

К одной из белорусских пенсионерок обратился якобы представитель Международной ассоциации банков. Под видом дополнительной защиты счета злоумышленник попросил предоставить реквизиты платежной карты. Общаться с неизвестным женщина отказалась, но тот подключил к афере робота, который посредством компьютерной программы  подключил 59-летнюю женщину к системе Интернет-банкинга. Спустя 15 минут ее счет, на котором хранилось 3800 рублей, был опустошен.

А 30 ноября мошенники сорвали двойной куш. Еще одна пенсионерка по подобной схеме лишилась семи тысяч рублей. Как установили оперативники, деньги были перечислены на российский счет. Причем из доверчивости женщина сообщила данные сразу трех банковских карт.

Еще один эпизод стоил 1600 рублей 54-летнему молодечненцу. С ним связалась псевдосотрудница Беларусбанка. Девушка рассказала, что ошибочно перевела мужчине крупную сумму и попросила вернуть деньги. Для солидности к разговору присоединился фальшивый руководитель отделения, который заверил, что через несколько минут на телефон придет СМС-уведомление о возврате затерявшейся суммы. Больше на связь неизвестные не выходили.

Всего за несколько дней в милицию поступило свыше 15 обращений. Проводится расследование. 

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Теги: Минск
 
 
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Жертвы злоумышленников всего за четыре дня лишились свыше 23 тысяч рублей, от потерпевших в милицию поступили десятки заявлений.
 
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