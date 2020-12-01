"Для себя": мужчина перевозил огромную партию алкоголя

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Правоохранители изъяли три тысячи литров спиртосодержащей жидкости в Ивацевичском районе, сообщили во вторник в УВД Брестского облисполкома.

На дороге Лида-Слоним-Бытень вблизи деревни Добрынево был задержан водитель автомобиля Iveco. За рулем находился неработающий 31-летний житель одного из населенных пунктов Ивацевичского района.

В салоне машины милиционеры обнаружили 600 пластиковых емкостей объемом 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью без соответствующих документов.

Водитель пояснил, что груз общим объемом в 3 тысячи литров предназначался для личного пользования.

УВД Брестского облисполкома © Photo : В салоне машины обнаружили 600 пластиковых емкостей со спиртом

Алкоголь на сумму 60 тысяч белорусских рублей изъяли. Проводится проверка.

Правоохранители напоминают, что за хранение или перемещение спиртосодержащей жидкости, превышающей допустимое количество (5 литров), предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией жидкости.

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