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Отца и сына приговорили к реальным срокам за насилие к сотрудникам милиции

01.12.2020 12:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. В Бобруйске судили двух местных жителей за применение насилия в отношении сотрудников милиции, сообщила во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры.

© Sputnik / Анна Нефедова
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Обвиняемые – отец и сын. На заседании суда они пояснили, что 10 августа находились возле перекрестка по ул. Октябрьской и ул. Горького и увидели, как сотрудник ГАИ остановил машину такси. Отцу показалось действие незаконным: он подошел к инспектору и стал защищать таксиста.

"Когда возник конфликт, подбежал его сын и стал препятствовать задержанию отца. В ходе потасовки они и применили насилие к сотрудникам ОВД", - говорится в сообщении.

В прокуратуре утверждают, что сотрудник ГАИ остановил таксиста, поскольку тот совершил административное правонарушение. Сообщается, что во время конфликта пострадали три сотрудника милиции – один инспектор ДПС и два представителя Департамента охраны МВД.

"С учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд Бобруйского района и г.Бобруйска признал обоих обвиняемых виновными в инкриминированном им преступлении", - говорится в сообщении.

Суд приговорил сына к двум годам лишения свободы с отбыванием в ИК в условиях общего режима, его отца – к четырем годам колонии строгого режима. Последний мужчина также лишен права заниматься предпринимательской деятельностью на 3 года 7 месяцев 8 дней. В прокуратуре пояснили, что ранее он  привлекался к ответственности за незаконное занятие предпринимательской деятельностью.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Бобруйска приговорил одного мужчину к четырем годам колонии строго режима, второго – к двум годам общего режима.
 
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