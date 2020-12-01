Никто не пришел: суд о наезде на сотрудника милиции отложили

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Судебное разбирательство по уголовному делу об умышленном автонаезде на сотрудника милиции в Минске перенесено – в суд не явились ни обвиняемый, ни потерпевший, ни свидетели.

Как передает корреспондент Sputnik из зала суда, прокурор и адвокат высказали мнение о невозможности проведения суда без обвиняемого и потерпевшего. Судья приняла решение провести судебное заседание 10 декабря в 10:30.

Фигурантом уголовного дела о насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника ОВД является минчанин.

Согласно материалам дела, он обвиняется в том, что 10 августа возле дома №4 по ул. П. Бровки в Минске, используя личный автомобиль в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника ОВД по охране общественного порядка в ходе протестной акции, совершил на него наезд.

Потерпевшему в результате были причинены телесные повреждения.

Как было оглашено сегодня в суде, обвиняемый не явился в судебное заседание из-за того, что находится в служебной командировке на территории Украины.

Санкция статьи, по которой минчанину предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до шести лет.

Читайте также: