|
Никто не пришел: суд о наезде на сотрудника милиции отложили
01.12.2020 12:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек – Sputnik. Судебное разбирательство по уголовному делу об умышленном автонаезде на сотрудника милиции в Минске перенесено – в суд не явились ни обвиняемый, ни потерпевший, ни свидетели.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как передает корреспондент Sputnik из зала суда, прокурор и адвокат высказали мнение о невозможности проведения суда без обвиняемого и потерпевшего. Судья приняла решение провести судебное заседание 10 декабря в 10:30.
Фигурантом уголовного дела о насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника ОВД является минчанин.
Согласно материалам дела, он обвиняется в том, что 10 августа возле дома №4 по ул. П. Бровки в Минске, используя личный автомобиль в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника ОВД по охране общественного порядка в ходе протестной акции, совершил на него наезд.
Потерпевшему в результате были причинены телесные повреждения.
Как было оглашено сегодня в суде, обвиняемый не явился в судебное заседание из-за того, что находится в служебной командировке на территории Украины.
Санкция статьи, по которой минчанину предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до шести лет.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвиняемый по делу о применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел находится в командировке за пределами страны.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)