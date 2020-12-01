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У 21-летнего участника протестов в Гомеле обнаружили наркотики
Источник материала: БT
В Гомеле сотрудники наркоконтроля задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в обороте наркотиков. В квартире фигуранта оперативники нашли банку с марихуаной. Общий вес составил более 10 граммов. Помимо этого были изъяты приспособления для измельчения и курения, трубки, семена конопли и специальное удобрение для растения. С помощью служебной собаки в подвале также была обнаружена предположительно марихуана. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств. Ранее фигуранта привлекали за участие в несанкционированных мероприятиях.
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В Гомеле сотрудники наркоконтроля задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в обороте наркотиков. В квартире фигуранта оперативники нашли банку с...
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