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Сельчанин нашел фугасную немецкую авиабомбу и хотел сдать ее в металлолом

01.12.2020 13:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашел сельчанин возле деревни Жабицы, об этом рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

© Photo : УВД Брестского облисполкома
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Находка была сделана во время прогулки – на пустыре мужчина заметил кусок металла, который торчал из земли. Он вытащил боеприпас из земли и хотел сдать на металлолом. Однако на подозрительный объект в руках односельчанина обратили внимание жители деревни. Они потребовали положить на землю найденный предмет и позвонили в милицию.

На место прибыли правоохранители, территория был перекрыта.

"Военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 идентифицировали находку как 50-ти килограммовую немецкую авиационную бомбу, которая использовалась во время Великой Отечественной войны", - пояснили в МВД.

Эксперты уточнили, что данный тип бомбы SD-50 был принят на вооружение военно-воздушных сил гитлеровской Германии в 1940 году и активно использовался для поражения живой силы противника, техники и оборонительных сооружений. Предполагается, что данная авиабомба предназначалась для уничтожения аэродрома, находящегося на этой территории.

Вес взрывчатого вещества бомбы составляет 16 килограмм, разлет осколков - до 600 метров. Кроме того, SD-50 имеет особый тип взрывателей, поэтому любое неосторожное воздействие могло привести к детонации.

Бомба была вывезена на полигон и обезврежена.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Предполагается, что боеприпас времен ВОВ предназначался для уничтожения аэродрома, находящегося на этой территории.
 
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