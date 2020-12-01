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В России задержали самого разыскиваемого маньяка – СМИ
01.12.2020 13:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек – Sputnik. Самый разыскиваемый маньяк России задержан в Казани, сообщают местные СМИ.
38-летний Радик Тагиров, известный как Поволжский маньяк, был задержан в ночь на 1 декабря в квартире своей гражданской супруги. СМИ сообщают, что мужчину уже начал давать признательные показания.
Первое убийство Тагиров совершил, по некоторым данным, в 2011 году в Казани. Его жертвами за несколько месяцев стали несколько пенсионерок. В течение девяти лет Поволжский маньяк убил от 25 до 32 женщин.
Тагиров всегда действовал по одному сценарию: он представлялся сотрудником ЖКХ, попадал в квартиру, душил повернувшихся к нему спиной старушек, после чего забирал деньги и украшения. Мужчина орудовал в Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, также его подозревают в преступлениях в Нижнем Новгороде и Перми.
В 2017 году за информацию о преступнике назначили вознаграждение в три миллиона российских рублей.
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Начиная с 2011 года 38-летний мужчины расправился с десятками женщин, попутно грабя их квартиры.
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