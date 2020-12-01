Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП под Лидой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, в котором погибла 18-летняя белоруска, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета.

Подозреваемый – 48-летний мужчина, который управлял автомобилем Mercedes. Авария с его участием произошла 30 ноября на трассе возле деревни Доржи Лидского района.

По данным следствия, незадолго до происшествия в этом месте произошло ДТП. Водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с Audi. На место вызвали сотрудников ГАИ. Во время ожидания водитель и пассажир Daewoo вышли на дорогу и стояли возле своей машины.

"Через некоторое время по участку дороги, на котором произошло ДТП проезжал автомобиль Mercedes под управлением 48-летнего водителя, который совершил наезд на парня и девушку", - говорится в сообщении.

От полученных травм 18-летняя девушка скончалась на месте, 20-летний парень с травмами разной степени тяжести доставлен в больницу.

Действия водителя Mercedes квалифицировали по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

Читайте также:

Две фуры столкнулись на МКАД: погиб один из водителей

Машина скорой помощи попала в ДТП , врач и водитель – в больнице

Toyota едва не врезалась в монумент на площади Победы и загорелась - видео