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Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП под Лидой
01.12.2020 13:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек – Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, в котором погибла 18-летняя белоруска, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета.
Подозреваемый – 48-летний мужчина, который управлял автомобилем Mercedes. Авария с его участием
По данным следствия, незадолго до происшествия в этом месте произошло ДТП. Водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с Audi. На место вызвали сотрудников ГАИ. Во время ожидания водитель и пассажир Daewoo вышли на дорогу и стояли возле своей машины.
"Через некоторое время по участку дороги, на котором произошло ДТП проезжал автомобиль Mercedes под управлением 48-летнего водителя, который совершил наезд на парня и девушку", - говорится в сообщении.
От полученных травм 18-летняя девушка скончалась на месте, 20-летний парень с травмами разной степени тяжести доставлен в больницу.
Действия водителя Mercedes квалифицировали по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.
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Водителя и пассажира автомобиля, которые ждали на дороге сотрудников ГАИ, сбил проезжавший мимо Mercedes.
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