ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Католическому священнику дали 10 суток ареста за участие в протестах

01.12.2020 15:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек - Sputnik. Суд Ивацевичского района (Брестская область) назначил 10 суток административного ареста греко-католическому священнику Виталию Быстрову за участие в несанкционированной уличной акции, сообщили в пресс-службе Апостольского визитатора для греко-католиков в Беларуси.

© Sputnik / Мария Амелина
В Гомеле на одиночный пикет вышел православный священник

После президентских выборов, которые состоялись 9 августа, в Беларуси проходят уличные протестные акции. В ходе несанкционированных мероприятий правоохранители проводят задержания их участников. Всего с начала протестов было возбуждено более 680 уголовных дел, составлены тысячи административных протоколов. Самой частой административной статьей стала 23.34 КоАП за участие в неразрешенном массовом мероприятии.

Административные и уголовные дела рассматривать в массовом порядке начали в белорусских судах с середины октября.

"Суд признал отца Ваталия Быстрова виновным и назначил ему 10 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии", - сообщили Sputnik в пресс-службе.

Там уточнили, что своей вины священник в суде не признал. Во время судебного разбирательства он заявил, что в день задержания "совершал самостоятельную прогулку по улице Советской в Бресте. А во время нахождения в толпе имел разговор с сотрудником милиции". По словам священника, он не проявлял никакой активности, которую можно было квалифицировать как участие в несанкционированной уличной акции.

Ранее, еще до суда, греко-католический приход Матери Божьей Жировичской получил предупреждение за "участие о священника в несанкционированных мероприятиях".

Читайте также:

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще до суда греко-католический приход Матери Божьей Жировичской получил предупреждение об участии о священника в несанкционированных мероприятиях.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Утечка воздуха на МКС практически не ощущается – космонавт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика