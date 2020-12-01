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Католическому священнику дали 10 суток ареста за участие в протестах
01.12.2020 15:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек - Sputnik. Суд Ивацевичского района (Брестская область) назначил 10 суток административного ареста греко-католическому священнику Виталию Быстрову за участие в несанкционированной уличной акции, сообщили в пресс-службе Апостольского визитатора для греко-католиков в Беларуси.
После президентских выборов, которые состоялись 9 августа, в Беларуси проходят
Административные и уголовные дела рассматривать в массовом порядке начали в белорусских судах с середины октября.
"Суд признал отца Ваталия Быстрова виновным и назначил ему 10 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии", - сообщили Sputnik в пресс-службе.
Там уточнили, что своей вины священник в суде не признал. Во время судебного разбирательства он заявил, что в день задержания "совершал самостоятельную прогулку по улице Советской в Бресте. А во время нахождения в толпе имел разговор с сотрудником милиции". По словам священника, он не проявлял никакой активности, которую можно было квалифицировать как участие в несанкционированной уличной акции.
Ранее, еще до суда, греко-католический приход Матери Божьей Жировичской получил предупреждение за "участие о священника в несанкционированных мероприятиях".
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Еще до суда греко-католический приход Матери Божьей Жировичской получил предупреждение об участии о священника в несанкционированных мероприятиях.
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