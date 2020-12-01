Католическому священнику дали 10 суток ареста за участие в протестах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек - Sputnik. Суд Ивацевичского района (Брестская область) назначил 10 суток административного ареста греко-католическому священнику Виталию Быстрову за участие в несанкционированной уличной акции, сообщили в пресс-службе Апостольского визитатора для греко-католиков в Беларуси.

© Sputnik / Мария Амелина Гомеле В на одиночный пикет вышел православный священник

После президентских выборов, которые состоялись 9 августа, в Беларуси проходят уличные протестные акции . В ходе несанкционированных мероприятий правоохранители проводят задержания их участников. Всего с начала протестов было возбуждено более 680 уголовных дел, составлены тысячи административных протоколов. Самой частой административной статьей стала 23.34 КоАП за участие в неразрешенном массовом мероприятии.

Административные и уголовные дела рассматривать в массовом порядке начали в белорусских судах с середины октября.

"Суд признал отца Ваталия Быстрова виновным и назначил ему 10 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии", - сообщили Sputnik в пресс-службе.

Там уточнили, что своей вины священник в суде не признал. Во время судебного разбирательства он заявил, что в день задержания "совершал самостоятельную прогулку по улице Советской в Бресте. А во время нахождения в толпе имел разговор с сотрудником милиции". По словам священника, он не проявлял никакой активности, которую можно было квалифицировать как участие в несанкционированной уличной акции.

Ранее, еще до суда, греко-католический приход Матери Божьей Жировичской получил предупреждение за "участие о священника в несанкционированных мероприятиях".

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