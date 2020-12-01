Утечка воздуха на МКС практически не ощущается – космонавт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Члены экипажа Международной космической станции (МКС) почти не замечают утечку воздуха, рассказал находящийся сейчас на борту станции космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который работает на МКС порядка месяца.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в начале осени прошлого года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Трещину несколько раз заклеивали, но безуспешно .

"Я бы не стал вообще заострять внимание на этой утечке, хотя почему-то она очень всех интересует. Для нас она практически незаметна", - сказал Кудь-Сверчков в видео, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Он обратил внимание, что уровень тревожности из-за негерметичности у него нулевой. По его словам, во время тренировок на Земле отрабатывались гораздо более серьезные внештатные ситуации.

По докладу экипажа Центру управления полетами во вторник, давление в модуле держится на хорошем уровне - 732 миллиметров ртутного столба. Ранее оно за сутки падало до показателей ниже 700 мм.

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