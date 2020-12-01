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Блокировала транспорт в Серебрянке: прокуратура направила дело в суд
01.12.2020 16:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек - Sputnik. Прокуратура Ленинского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 38-летней ранее судимой минчанки, которая обвиняется в организации блокирования движения транспорта, сообщили в прокуратуре Минска.
УВД Могилевского облисполкома
Женщина обвиняется по ч.1 ст.342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Лица признанные виновными по данной статье наказываются штрафом или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
"Уголовное дело находилось в производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета. Она направлено в суд. Ранее избранную к обвиняемой меру пресечения прокурор оставил прежней – заключение под стражу, не усмотрев оснований для ее изменения или отмены", - сообщили Sputnik во вторник в прокуратуре города .
Согласно материалам дела, 13 октября около 22 часов 30 минут, на пр.Рокоссовского в Минске обвиняемая с иными лицами организовала групповые действия, которые грубо нарушили общественный порядок и работу транспорта .
Речь идет о том, что они вышли проезжую часть и блокировали движение транспорта,
В ходе предварительного следствия обвиняемая от дачи показаний отказалась.
Прокуратура напоминает, что в санкции ч.1 ст.342 Уголовного кодекса Республики Беларусь в качестве одного из наказаний определено и лишение свободы сроком до 3 лет, ответственность по данному составу преступления наступает с 16 лет.
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Ранее судимая минчанка, которую задержали за блокирование транспорта на проспекте Рокоссовского, не сотрудничала со следствием, до суда ее оставили в СИЗО.
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