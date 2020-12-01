Блокировала транспорт в Серебрянке: прокуратура направила дело в суд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек - Sputnik. Прокуратура Ленинского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 38-летней ранее судимой минчанки, которая обвиняется в организации блокирования движения транспорта, сообщили в прокуратуре Минска.

Женщина обвиняется по ч.1 ст.342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Лица признанные виновными по данной статье наказываются штрафом или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

"Уголовное дело находилось в производстве Ленинского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета. Она направлено в суд. Ранее избранную к обвиняемой меру пресечения прокурор оставил прежней – заключение под стражу, не усмотрев оснований для ее изменения или отмены", - сообщили Sputnik во вторник в прокуратуре города .

Согласно материалам дела, 13 октября около 22 часов 30 минут, на пр.Рокоссовского в Минске обвиняемая с иными лицами организовала групповые действия, которые грубо нарушили общественный порядок и работу транспорта .

Речь идет о том, что они вышли проезжую часть и блокировали движение транспорта,

В ходе предварительного следствия обвиняемая от дачи показаний отказалась.

Прокуратура напоминает, что в санкции ч.1 ст.342 Уголовного кодекса Республики Беларусь в качестве одного из наказаний определено и лишение свободы сроком до 3 лет, ответственность по данному составу преступления наступает с 16 лет.