Известный белорусский спортсмен Кудин нашелся во Франции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Известный белорусский спортсмен Алексей Кудин нашелся во Франции, об этом он написал у себя в Instagram.

В геолокации на публикации отмечен Париж. В сообщении говорится, что покинуть родную страну ему пришлось "по понятным причинам".

"Теперь мне никто и ничто не угрожает. Но всем сердцем я с теми, кто борется за свою независимость и светлое будущее. Более 17 лет я выходил под флагом своего государства и много раз поднимал его на международной арене. Теперь мне приходится убегать от этой системы", - написал спортсмен на белорусском языке, отметив, что собирается вернуться в Беларусь в ближайшем будущем.

Когда пропал Кудин?

Адвокат Кудина Марина Крумкач рассказывала Sputnik, ссылаясь на слова жены спортсмена, что 19 ноября в 9:00 он вышел из дома, чтобы прийти на начало судебного процесса к 10:00, но в суд так и не явился. Его объявили в розыск.

Именитого атлета должны были начать судить по статье 363 "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок" Уголовного кодекса Беларуси. Данная статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Что произошло?

Алексей Кудин 10 августа находился на Центральной площади в Молодечно, где проходила несанкционированная акция. Спортсмена в этот же день задержали неподалеку от места событий. По решению суда, он отбывал арест в Жодино. Однако, как утверждал сам Кудин, участие в протестах он не принимал.

По уголовному делу ему был назначен домашний арест. По информации СМИ, после того как Кудин не явился в суд, мера пресечения была изменена на заключение под стражу.

Кудин является заслуженным мастером спорта Беларуси, чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей (2006, 2007, 2008, 2011, 2014 года), чемпионом мира по кикбоксингу среди любителей (2007, 2009 года), чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов (2007 год), активно выступал в смешанных единоборствах.

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