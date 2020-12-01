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Сотрудница полоцкой милиции помогла спасти жизнь россиянину

01.12.2020 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 1 дек – Sputnik. Житель РФ красиво поблагодарил инспектора ОГИМ Полоцкого РОВД за оперативное оформление вида на жительство в Беларуси, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Обычно прохождение этой процедуры и оформление всех необходимых документов занимает около месяца. Но в этой ситуации счет шел в буквальном смысле на дни. 

© Sputnik / Александр Шурмелев
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"Житель Российский федерации Владислав Яковлев недавно переехал ради своей супруги в Беларусь и еще не успел оформить вид на жительство. Мужчине была необходима операция на почке, без необходимых документов ему пришлось бы выложить крупную сумму за медицинскую помощь в нашей стране, которой у семьи не было", - отметили в пресс-службе.

Тогда россиянин рассказал свою историю инспектору отделения по гражданству и миграции Полоцкого РОВД старшему лейтенанту милиции Ольге Ксендзовой, которая постаралась максимально быстро оформить документы. Милиционер также подготовила все необходимые справки для учреждения здравоохранения, чтобы Владиславу как можно быстрее провели операцию.

В итоге на оформление документов ушло всего несколько дней. Мужчине сразу же провели операцию.

"Меня прооперировали еще 8 октября, и это произошло благодаря Ольге. Низкий поклон этой женщине, поскольку благодаря ей я жив", - сообщил Владислав.

После выписки Владислав Яковлев принес Ольге на работу большой букет цветов и еще раз лично поблагодарил ее за помощь.

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Теги: Витебск
 
 
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Благодаря инспектору отделения по гражданству и миграции, гражданину России смогли провести жизненно необходимую операцию в течение короткого времени.
 
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