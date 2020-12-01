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Автомобиль выехал на тротуар в немецком Трире – есть пострадавшие

01.12.2020 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Водитель на автомобиле сбил людей в пешеходной зоне в немецком городе Трир, в результате два человека погибли, сообщает телеканал SWR со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел во вторник, 1 декабря, вечером. 

"Несколько человек попали под машину в пешеходной зоне Трира", - говорится в сообщении полиции в Twitter. 

Правоохранители сообщили, что водитель задержан. Дополнительной информации о его личности пока нет.

Другие подробности инцидента не уточняются. 

"Пожалуйста, избегайте этого района, полиция и другие спецслужбы находятся на месте", - обратились полицейские к гражданам. 

 
Теги: Минск
 
 
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Местная полиция обратилась к гражданам с просьбой избегать места происшествия, где идет операция.
 
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