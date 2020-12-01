Автомобиль выехал на тротуар в немецком Трире – есть пострадавшие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Водитель на автомобиле сбил людей в пешеходной зоне в немецком городе Трир, в результате два человека погибли, сообщает телеканал SWR со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел во вторник, 1 декабря, вечером.

"Несколько человек попали под машину в пешеходной зоне Трира", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Правоохранители сообщили, что водитель задержан. Дополнительной информации о его личности пока нет.

Другие подробности инцидента не уточняются.

"Пожалуйста, избегайте этого района, полиция и другие спецслужбы находятся на месте", - обратились полицейские к гражданам.