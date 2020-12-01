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Депутат Европарламента и дипломаты оштрафованы за секс-вечеринку в Брюсселе

01.12.2020 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Брюссельская полиция пресекла проведение секс-вечеринки, организованной в одном из баров и нарушающей действующие в Бельгии меры изоляции из-за COVID-19: после инцидента штрафы получили депутат Европейского парламента и несколько дипломатов, сообщила газета La Dernière Heure.

© REUTERS / FRANCOIS LENOIR
Комендантский час вводится в Бельгии из-за COVID-19

По информации местной прокуратуры, на мероприятие, состоявшееся в одном из баров в прошлую пятницу, собрались 25 человек. При появлении правоохранителей присутствовавший на секс-вечеринке европарламентарий попытался скрыться, однако был задержан.

Издание не приводит данных о личностях нарушителей и сообщает, что все участники получили штрафы за нарушение мер по борьбе с COVID-19.

Сейчас в Бельгии действуют жесткие ограничения в связи со второй волной эпидемии. В стране не работают кафе, бары, рестораны, дискотеки и ночные клубы, парки развлечений и кинотеатры, запрещено проводить любые массовые мероприятия, с 22:00 до 06:00 действует комендантский час.

 
Теги: Минск
 
 
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При появлении правоохранителей присутствовавший на секс-вечеринке европарламентарий попытался скрыться, однако был задержан.
 
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