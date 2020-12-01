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В Германии автомобиль выехал на пешеходную зону: есть погибшие

01.12.2020 17:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобиль въехал на пешеходную зону в германском городе Трир. Есть погибшие и пострадавшие.

По данным полиции, несколько человек погибли и пострадали. Водитель автомобиля арестован, о его мотивах пока ничего не известно.

«Один человек задержан, о его мотивах говорить пока рано. Погибших двое, точное число пострадавших пока неизвестно», — заявил ТАСС представитель местной полиции. Обер-бургомистр Трира об умышленном наезде на людей.

Подробностей случившегося пока нет. Полиция призывает избегать место происшествия.

 
 
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Есть погибшие и пострадавшие в результате наезда.
 
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Автомобиль выехал на тротуар в немецком Трире – есть пострадавшие
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