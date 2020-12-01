В Германии автомобиль выехал на пешеходную зону: есть погибшие

Источник материала: Tut.by

Автомобиль въехал на пешеходную зону в германском городе Трир. Есть погибшие и пострадавшие.

По данным полиции , несколько человек погибли и пострадали. Водитель автомобиля арестован, о его мотивах пока ничего не известно.

«Один человек задержан, о его мотивах говорить пока рано. Погибших двое, точное число пострадавших пока неизвестно», — заявил ТАСС представитель местной полиции. Обер-бургомистр Трира об умышленном наезде на людей.

Подробностей случившегося пока нет. Полиция призывает избегать место происшествия.