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В Германии автомобиль выехал на пешеходную зону: есть погибшие
Источник материала: Tut.by
Автомобиль въехал на пешеходную зону в германском городе Трир. Есть погибшие и пострадавшие.
По данным
«Один человек задержан, о его мотивах говорить пока рано. Погибших двое, точное число пострадавших пока неизвестно», — заявил
Подробностей случившегося пока нет. Полиция призывает избегать место происшествия.
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Есть погибшие и пострадавшие в результате наезда.
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