Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Одна из самых крупных в мире астрономических обсерваторий "Аресибо", расположенная в Пуэрто-Рико, разрушена – упал облучатель антенны, сообщил Национальный научный фонд США (NSF).

"Инструментальная платформа 305-метрового телескопа в обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико упала ночью. Сообщений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении NSF.

В настоящее время фонд ведет работу по оценке сложившейся на научном объекте ситуации.

В ноябре текущего года на "Аресибо" оборвался основной трос, разрушив часть зеркала телескопа, а до этого в августе лопнул вспомогательный трос. Наблюдения в обсерватории были прекращены, а затем принято решение разобрать конструкции из-за опасения их дальнейшего разрушения.

The instrument platform of the 305m telescope at Arecibo Observatory in Puerto Rico fell overnight. No injuries were reported. NSF is working with stakeholders to assess the situation. Our top priority is maintaining safety. NSF will release more details when they are confirmed. pic.twitter.com/Xjbb9hPUgD — National Science Foundation (@NSF) December 1, 2020

Телескоп "Аресибо" проработал 57 лет, он является один из крупнейших в мире. Диаметр зеркала его отражателя составляет 304,8 метра. Радиотелескоп использовался для исследований объектов Солнечной системы. В 1974-м с него в направлении звездного скопления М13 было отправлен закодированный сигнал инопланетным цивилизациям – так называемое послание Аресибо.