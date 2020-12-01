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Радиотелескоп "Аресибо" разрушен: упала основная конструкция антенны

01.12.2020 18:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Одна из самых крупных в мире астрономических обсерваторий "Аресибо", расположенная в Пуэрто-Рико, разрушена – упал облучатель антенны, сообщил Национальный научный фонд США (NSF).

© CC BY 2.0 / Jeff Hitchcock / Dish
Один из самых больших в мире радиотелескопов Аресибо прекращает работу

"Инструментальная платформа 305-метрового телескопа в обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико упала ночью. Сообщений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении NSF.

В настоящее время фонд ведет работу по оценке сложившейся на научном объекте ситуации.

В ноябре текущего года на "Аресибо" оборвался основной трос, разрушив часть зеркала телескопа, а до этого в августе лопнул вспомогательный трос. Наблюдения в обсерватории были прекращены, а затем принято решение разобрать конструкции из-за опасения их дальнейшего разрушения.

Телескоп "Аресибо" проработал 57 лет, он является один из крупнейших в мире. Диаметр зеркала его отражателя составляет 304,8 метра. Радиотелескоп использовался для исследований объектов Солнечной системы. В 1974-м с него в направлении звездного скопления М13 было отправлен закодированный сигнал инопланетным цивилизациям – так называемое послание Аресибо.

 
Теги: Минск
 
 
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Исследования в обсерватории были прекращены после того, как в ноябре оборвался основной трос телескопа.
 
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