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Два автомобиля столкнулись в Минске: пострадала девочка-подросток
01.12.2020 19:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек – Sputnik. Девочка-подросток получила травмы и была госпитализирована в результате столкновения двух легковых автомобилей в Минске, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
Авария произошла днем во вторник 1 декабря на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского.
"Водитель автомобиля Skoda совершил столкновение с Renault, который двигался по улице Туровского в направлении Калиновского", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что с места ДТП в больницу для госпитализации была доставлена девочка 2006 года рождения, которая ехала в Skoda в специальном удерживающем устройстве.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Девочка получила травмы несмотря на то, что ехала в автомобиле в специальном удерживающем устройстве.
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