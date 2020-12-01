Два автомобиля столкнулись в Минске: пострадала девочка-подросток

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Девочка-подросток получила травмы и была госпитализирована в результате столкновения двух легковых автомобилей в Минске, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

Авария произошла днем во вторник 1 декабря на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского.

"Водитель автомобиля Skoda совершил столкновение с Renault, который двигался по улице Туровского в направлении Калиновского", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что с места ДТП в больницу для госпитализации была доставлена девочка 2006 года рождения, которая ехала в Skoda в специальном удерживающем устройстве.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.