Полиция обыскивает дом и клинику психиатра Марадоны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек - Sputnik. Полиция в Буэнос-Айресе проводит обыск в доме и в клинике Агустины Косачов, которая была психиатром футболиста Диего Марадоны, сообщает телеканал TN.

Косачов работала с ним в последние месяцы жизни и присутствовала в доме во время объявления о его смерти.

Ранее власти Аргентины начали расследование в отношении врача Леопольдо Луке, который лечил Диего Марадону. Личный медик после обвинений в халатности решил провести собственную пресс-конференцию, в ходе которой со слезами на глазах отрицал свою виновность в смерти известного футболиста.

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе команды Аргентины Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В начале ноября ему сделали операцию на головном мозге, а утром 25 ноября у него остановилось сердце. Реанимировать Марадону пытались шесть бригад скорой помощи, но спасти легенду не удалось.

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