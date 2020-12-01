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Полиция обыскивает дом и клинику психиатра Марадоны

01.12.2020 19:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек - Sputnik. Полиция в Буэнос-Айресе проводит обыск в доме и в клинике Агустины Косачов, которая была психиатром футболиста Диего Марадоны, сообщает телеканал TN.

© REUTERS / Agustin Marcarian
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Косачов работала с ним в последние месяцы жизни и присутствовала в доме во время объявления о его смерти.

Ранее власти Аргентины начали расследование в отношении врача Леопольдо Луке, который лечил Диего Марадону. Личный медик после обвинений в халатности решил провести собственную пресс-конференцию, в ходе которой со слезами на глазах отрицал свою виновность в смерти известного футболиста.

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе команды Аргентины Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В начале ноября ему сделали операцию на головном мозге, а утром 25 ноября у него остановилось сердце. Реанимировать Марадону пытались шесть бригад скорой помощи, но спасти легенду не удалось.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Агустина Косачов работала с футболистом в последние месяцы жизни и присутствовала в доме во время объявления о его смерти.
 
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