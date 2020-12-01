|
Полиция обыскивает дом и клинику психиатра Марадоны
01.12.2020 19:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек - Sputnik. Полиция в Буэнос-Айресе проводит обыск в доме и в клинике Агустины Косачов, которая была психиатром футболиста Диего Марадоны, сообщает телеканал TN.
© REUTERS / Agustin Marcarian
Косачов работала с ним в последние месяцы жизни и присутствовала в доме во время объявления о его смерти.
Ранее власти Аргентины начали расследование в отношении врача Леопольдо Луке, который лечил Диего Марадону. Личный медик после обвинений в халатности решил провести собственную пресс-конференцию, в ходе которой со слезами на глазах
Чемпион мира по футболу 1986 года в составе команды Аргентины Диего Марадона
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агустина Косачов работала с футболистом в последние месяцы жизни и присутствовала в доме во время объявления о его смерти.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)